14 Сентября 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Александру Моору вручили удостоверение губернатора

Александру Моору вручили удостоверение избранного губернатора Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Спустя полтора месяца после получения удостоверения кандидата в губернаторы, глава региона поделился селфи уже с новым документом.

Моору вручили удостоверение губернатора(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Сегодня Александр Моор провел пресс-конференцию на которой подвел итоги выборов. Во время мероприятия он поблагодарил жителей Тюменской области, Югры и Ямала за участие в выборах губернатора

Также глава региона выразил слова благодарности всем, кто работал в составе избирательных комиссий, волонтерам, наблюдателям, сотрудникам полиции за организацию процесса, представителям СМИ, а также командам Югры и Ямала и лично Наталье Комаровой и Дмитрию Артюхову за поддержку.

"Выборы прошли в соответствии с нашим законодательством", — отметил Александр Моор.

Напомним, Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области, получив 78,77% голосов избирателей. Кандидат в губернаторы от КПРФ Иван Левченко набрал 7,93% голосов, кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Владимир Пискайкин - 3,62%, кандидат от ЛДПР Денис Садовников - 8,26%". На выборах главы региона проголосовали 50,76% избирателей.

Выборы были признаны состоявшимися.

Теги: Александр Моор, удостоверение, выборы, губернатор


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