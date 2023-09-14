Шахта "Распадская" возобновляет работу

Крупнейшая угольная шахта России – "Распадская" – в ближайшие дни планирует возобновить добычу в полном объеме, сейчас на предприятии устраняют замечания надзорных органов, сообщает компания.

В апреле этого года на "Распадской" произошел пожар на глубине нескольких сотен метров. На момент ЧП в шахте находились 275 человек, все они были эвакуированы.

Инциденты с задымлениями и обрушениями происходили в шахте в 2022-м, 2020-м, 2019-м годах. В 2010 году на "Распадской" произошла одна из крупнейших промышленных аварий в современной истории страны – в результате двух взрывов пострадали 229 горняков и горноспасателей, 12 горняков пропали без вести, 91 человек погиб.