Глава СКР потребовал доложить об упавшем в яму с кипятком ребенке

Глава ведомства СКР Александр Бастрыкин поручил главе СК Югры Михаилу Мокшину представить доклад о результатах доследственной проверки, начатой из-за упавшего в яму с кипятком ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного Комитета.

По инциденту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, восьмилетний мальчик упал в яму по пути в школу. Он получил ожоги ног и сейчас находится дома, на больничном.

После инцидента глава Пыть-Яха Александр Морозов встретился с родителями пострадавшего ребенка, извинился перед семьей и пообещал разобраться в причинах этого инцидента, а также уведомить родителей о результатах проверки. Состояние пострадавшего ребенка находится на личном контроле главы города.

В настоящее время порыв устранен. Причины аварии выясняются, идет проверка в отношении должностных лиц, по чьей вине произошла эта ситуация.