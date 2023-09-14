14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Уже второго уральца за месяц отправят в колонию за похищение бывшей девушки

Жителя Алапаевска приговорили к колонии за похищение и попытку убить свою бывшую сожительницу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел еще три года назад - 30 августа 2020 года. В тот вечер в период с 16.30 по 17.30 Алексей Артамонов поджидал бывшую девушку у дома по улицу Карла Маркса в пос. Верхняя Синячиха. Он схватил потерпевшую и насильно запихнул в багажник "ВАЗ-211440", после этого он направился в поселок Бубчиково Алапаевского района. Там он, приставив хозяйственный нож к животу девушки, угрожал ей убийством, продержав в таком состоянии в машине около суток.

Уже на следующий день на открытом участке вблизи поселка Артамонов понял, что их обнаружила полиция. Тогда он заблокировал двери автомобиля и прямо в салоне нанес девушке 27 ударов ножом в область конечностей, головы и иных жизненно важных органов, причинив тяжкий вред ее здоровью. Вину в предъявленном обвинении мужчина так и не признал в полном объеме.

За похищение человека под угрозой насилия (пп. "в, г" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и покушение на убийство, сопряженное с похищением человека (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) гособвинитель просил суд назначить Артамонову 18 лет исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года, с возложением дополнительных ограничений.

Алапаевский городской суд немного смягчил приговор, назначив 16 лет колонии особого режима. В остальном требования гособвинителя были удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что накануне суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю города Дмитрию Трапезникову. Мужчина также похитил бывшую девушку, отвез в загородный дом, где избивал, а после заявил, что они вместе полетят в Крым. О том, как проходил первый судебный процесс по делу и что насмешило судью можно прочитать в нашем материале.

Теги: похищение, бывшая, суд, колония


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