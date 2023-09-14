14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловским приставам не поступило ни одной жалобы на коллекторов от участников СВО

В этом году судебным приставам Свердловской области не поступали жалобы от участников специальной военной операции по поводу действий коллекторов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель главного судебного пристава региона Дмитрий Шеломенцев.

Напомним, в конце 2022 года приставы помогли участнику СВО из Екатеринбурга, которому постоянно названивали коллекторы.

"Я могу сказать однозначно, что в 2023 году к нам не поступило ни одного обращения [на действия коллекторов] в отношении участников СВО или членов их семей. Считаю, что это очень и очень положительная ситуация. В этой части права наших граждан защищены", - рассказал Шеломенцев, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Также сегодня стало известно, что в нынешнем году свердловчане стали меньше жаловаться на действия коллекторов.

Теги: приставы, коллекторы, жалобы, СВО


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