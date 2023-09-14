Олега Митволя приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы

В Красноярске суд приговорил бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении при строительстве красноярского метро. Также суд обязал Митволя выплатить штраф в 400 тыс. руб.

Митволь признал в суде вину. При этом он заявил, что с решением суда не согласен и будет обжаловать его. Обвинение просило приговорить его к четырем годам и девяти месяцам заключения.

Митволя задержали в 2022 году в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследовалось дело. Сумма ущерба составила, по версии следствия, около 900 млн руб., а к хищениям была причастна компания Митволя, готовившая проектно-сметную документацию по метро. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причиненный ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.