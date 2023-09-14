14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат Хинштейн угрожает блокировкой WhatsApp в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ("Единая Россия") не исключает, что мессенджер WhatsApp будет заблокирован в России, если в нем появятся "каналы" – как сейчас в Telegram.

Хинштейн уверен, что каналы в WhatsApp будут "антироссийские".

"Если Whats App, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки. Сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta* со всеми вытекающими отсюда последствиями", - аргументирует свою позицию Хинштейн в Telegram-канале (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Интересно, что наличие "антироссийских" каналов в Telegram депутата почему-то не смущает.

*российский суд признал американскую компанию Meta* экстремистской организацией и запретил ее на территории РФ

Теги: александр хинштейн, блокировка, whatsapp


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