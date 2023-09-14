14 Сентября 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд признал банкротом депутата Челябинской гордумы

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом владельца компании "АльфаСтрой", депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В отношении должника открыта процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвержден член Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа Олег Родин. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения процедуры реализации имущества назначено на 11 марта.

Напомним, Иванов сам просил признать его банкротом, ввести процедуру реализации имущества и назначить финансового управляющего. Сумма исковых требований 43,9 млн рублей.

В июне Олега Иванова заключили под стражу до 21 августа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Теги: банкроство, Олег Иванов, депутат,


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