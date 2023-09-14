14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В прошлогоднем убийстве полицейской из Нижних Серег обвинили ее супруга

В деле об убийстве участковой уполномоченной полиции из Нижних Серег 31-летней Эльвиры Муфазаловой появились новые детали. На данный момент обвиняемым проходит не 22-летний Анатолий Хлызов, как предполагалось ранее, а сам супруг убитой.

Напомним, поздним вечером 29 апреля 2022 года на берегу реки Бисерть было обнаружено тело участковой - на тот момент она находилась в декретном отпуске. Смерть наступила от асфиксии, однако при осмотре были обнаружены признаки криминальной смерти. Под подозрения сразу попал 21-летний Анатолий Хлызов, которого в его подростковые годы полицейский опекала как неблагополучного и с которым накануне вечером отправилась на рыбалку. Парня задержали, но спустя четыре месяца отпустили.

После этого, как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, была создана следственно-оперативная группа. Проверялась каждая из версий, был изъят ряд вещественных доказательств, по которым и начались необходимые экспертизы, а также допрошены свидетели. Так и была установлена причастность супруга убитой к ее смерти. После этого были проведены обыски, в том числе по месту жительства и работы подозреваемого.

"Несмотря на то, что на протяжении расследования муж потерпевшей свою вину категорически отрицал, тем не менее следствием СКР получены веские основания по привлечению фигуранта в качестве подозреваемого в убийстве. С участием задержанного в настоящее время продолжаются следственные действия (в частности, с учетом имеющихся обстоятельств планируется провести в отношении задержанного судебную психиатрическую экспертизу). По версии следствия, убийство женщины было совершено супругом из личной неприязни", - рассказали в пресс-службе.

Мужчине уже предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), а также по ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и по ст.138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Следователи уже обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу.

"По ряду признаков это убийство носит семейно-бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД и регионального главка МВД использовали полиграф (так называемый "детектор лжи"), проверяли алиби десятков лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей. Допрашивая ближайшее окружение подозреваемого, сыщики раскрыли два дополнительных криминальных эпизода в действиях фигуранта громкого дела, связанных с нарушением неприкосновенности частной жизни и по статье Уголовного кодекса "незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Операция по изобличению обвиняемого завершилась обысками по месту жительства и задержанием при силовой поддержке спецназа МВД", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что еще в декабре прошлого года председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования данной истории. После этого никаких сведений о произошедшем общественности не сообщалось.

Теги: Нижние Серги, полицейская, обвинение, убийство, муж


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