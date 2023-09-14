Гендиректор Большого театра объяснил исчезновение имен авторов спектаклей с афиш

Директор Большого театра Владимир Урин заявил, что имена ряда авторов спектаклей исчезли с афиш из-за их позиции по поводу специальной военной операции.

"Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш", - сказал Урин в интервью "Российской газете".

Была и другая причина, "чисто юридическая": "У тех или иных спектаклей просто закончились лицензии, продление которых сегодня не представляется возможным". Урин отметил, что в некоторых случаях создатели даже требовали снятия своих постановок до окончания лицензий, но этого не происходило.