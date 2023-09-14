14 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

Свердловчане стали меньше жаловаться на коллекторов

За 8 месяцев 2023 года судебным приставам Свердловской области поступило 569 обращений по поводу действий коллекторов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель главного судебного пристава региона Дмитрий Шеломенцев.
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По его данным, это на 109 обращений меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего жалоб поступает на то, что лица, взаимодействующие по вопросам просроченной задолженности, превышают количество допустимых законом взаимодействий.

"Я обращу внимание, что личные встречи с должником можно проводить не чаще одного раза в неделю. Телефонные переговоры с должником можно проводить не чаще одного раза в сутки и при этом не чаще двух раз в неделю, или не чаще восьми раз в месяц. А сообщения по возврату просроченной задолженности в различных мессенджерах, посредством SMS или электронной почты возможно отправлять не чаще двух раз в сутки, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц", - отметил судебный пристав.

Шеломенцев пояснил, что нарушение влечет предусмотренную законом ответственность. Также свердловчане часто жалуются, что взаимодействие с должниками ведется через третьих лиц. Однако по закону на это требуется согласие как должника, так и самого третьего лица. При этом согласие должно быть в письменной форме в виде отдельного документа.

"Отсутствие хотя бы одного из указанных согласий является нарушением. Граждане могут к нам обращаться, а мы будем стоять на защите их прав и привлекать виновных", - добавил Дмитрий Шеломенцев.

Теги: коллекторы, жалобы, приставы, должники, Свердловская область


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