Bloomberg: Российские бизнесмены перевели из Европы активы на 50 млрд долларов

Российские миллиардеры в условиях санкций (с февраля 2022 года) вывели из стран Европы активы как минимум в размере $50 млрд, сообщает Bloomberg.

Агентство обратило внимание на недавний переезд с Кипра в Россию компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют бизнесмены Игорь Шилов и Марк Курцер.

Репатриация активов, зарегистрированных на Кипре, острове Джерси и в Швейцарии, в Россию, ОАЭ и Казахстан началась в феврале прошлого года. Одними из первых ушли из Швейцарии и Кипра в Россию семейные активы миллиардера Андрея Гурьева и сталелитейного магната Виктора Рашникова.

Отмечается, что перевод активов во многом связан с изменением налоговой политики. Так, соглашение об избегании механизма двойного налогообложения было приостановлено российскими властями как раз для того, чтобы вести бизнес в Европе стало невыгодно, пишет "Коммерсантъ".

Как ранее сообщало Накануне.RU, охота на российских олигархов со стороны коллективного Запада продолжается — теперь уже на территории офшорных зон. В мае США передали Кипру 800-страничный отчет о компаниях и людях, которые якобы помогали в частности миллиардеру Алишеру Усманову обходить санкции. Как пишет The Guardian, это досье — одно из трех, подготовленных властями США для борьбы с теми, кто помогает обходить санкции. Кроме того, санкциям подверглись несколько компаний и за помощь Роману Абрамовичу. Таким образом, судя по всему, Кипр теперь не такое надежное место для хранения активов.