14 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Сбере назвали возможные сроки снижения ключевой ставки

Старший управляющий директор аналитического управления ПАО "Сбербанк" Наталья Загвоздина полагает, что ставка ЦБ останется двузначной в 2023 г., снижение же может произойти во втором квартале 2024 г. На XIX Ежегодной складской конференции NF Group Загвоздина сообщила, что важен не сам уровень ключевой ставки, а то, как долго она останется двузначной.

"Вчера в профильном кругу был опрос, когда начнет понижать ставку регулятор. Консенсус – во втором квартале следующего года", - цитирует ТАСС Загвоздину.

Если во II квартале 2024 г. не начать снижать ставку, то Россия уйдет в аннуализированную инфляцию, которая будет меньше 4%, что тоже экономике не нужно, считает эксперт.

Отметим, что уже завтра, 15 сентября, состоится очередное заседание совета директоров Центрального банка России. Аналитики ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки.

Теги: Сбер, ЦБ, ключевая ставка


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