Более четверти студентов испытали сильный стресс после начала СВО

По меньшей мере четверть российских студентов испытали сильный стресс после начала СВО. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале "Высшее образование в России".

Статья основана на результатах эмпирического исследования, проведенного в апреле 2023 г. в 15 российских университетах. Выборка университетов была стратифицирована с точки зрения географической близости к зоне СВО. Были опрошены 1380 студентов.

У половины студентов жизнь не изменилась с началом СВО, у половины - изменилась, причем различий по полу практически нет. Студенты, ощущающие воздействие СВО, переживают более сильный стресс, при этом половина респондентов этой группы в качестве оценки эмоционального напряжения выбрали значение 7 и выше (по 10-балльной шкале).

Интересные результаты были получены на вопрос о доверии социальным институтам среди двух групп студентов. Те, жизнь которых СВО изменила, доверяют всем институтам существенно меньше, чем те, жизнь которых не изменилась . Причем наибольшая разница в доверии между двумя группами студентов к таким институтам: Правительство (43% и 64%), глава муниципального образования (38% и 60%), губернатор (46% и 65%), Госдума (35% и 52%). Разница в доверии к другим институтам намного меньше. В частности, президенту доверяют 60% в первой группе и 67% во второй. Небольшие потери в доверии и у армии - 61% против 70%. Этим двум институтам студенты в целом доверяют больше всего.

Характерно, что у испытавших изменения в жизни от СВО доверие к предпринимателям (38%) и работодателям (54%) выше, чем у не испытавших.

"Подобная ситуация требует серьезного переосмысления форматов и направлений реализации государственной молодежной политики и воспитательной деятельности в российских университетах. Как справедливо отмечает целый ряд российских исследователей, молодежная политика российского государства носит сегодня имитационный характер, ориентирована на воспроизводство массовых мероприятий, участие в которых зачастую принимают одни и те же учащиеся, слабо дифференцирована и не имеет эффективных показателей динамики развития гражданственности и патриотизма у молодого поколения", - пишет автор статьи главный научный сотрудник Управления научно-исследовательской деятельности Костромского государственного университета Владимир Смирнов.

При этом процент студентов, ощущающих влияние СВО и желающих переехать в другую страну, почти в два раза выше, чем среди студентов, не ощущающих этого (26% против 14%). Притом что для значительной части российского студенчества СВО имеет "фоновый" характер, сам факт того, что готовность к миграции возрастает в случае усложнения геополитической ситуации, требует внимания со стороны органов, реализующих молодежную политику и воспитательную деятельность в России, заключается в статье.