14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале супругов подозревают в убийстве и захоронении тещи

Семейная пара из п. Уфимский Свердловской области подозревается в убийстве тещи и сокрытии ее тела. О деталях страшной и запутанной истории сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По имеющимся сведениям, 19 летняя девушка и 37-летний мужчина познакомились еще четыре года назад. Затем последовала свадьба, рождение двух дочек, получение маткапитала и покупка дома. Там же прописали и мать девушки, чтобы та была под присмотром. Якобы у женщины имелись вредные привычки и тяжелый характер.

Жизнь с тещей не задалась. Она якобы постоянно скандалила, выпивала, крала деньги и выгоняла супружескую пару. Тогда последние якобы и решились разобраться с ситуацией по-своему. Пожилая женщина была убита, после чего супруги якобы вывезли ее тело в лес, где и закопали. Позже семейная пара заявила о пропаже тещи и два дня вместе с правоохранителями "искала" женщину. Однако когда подозрения пали на них, те сразу же признались в содеянном.

Тело пока не найдено, годовалую и двухлетнюю дочерей у родителей забрали.

В СКР историю не подтвердили, но и не опровергли, пообещав прокомментировать позднее.

Теги: супруги, теща, убийство


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