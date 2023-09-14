14 Сентября 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На дорогах в Челябинской области в октябре появится 120 новых камер видеофиксации нарушений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов и членами правительства поручил проработать дополнительный комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах, передает корреспондент Накануне.RU.

"Коллеги, аварийность, то есть количество дорожно-транспортных происшествий, на всех дорогах региона меньше, чем была в прошлом году на 3,6 процента, то есть у нас количество аварий меньше, а погибших больше, причем серьезно больше. Соответственно, в среднем в одной аварии гибнет больше людей. Это тоже повод проанализировать ситуацию, вопрос в первую очередь, конечно, в скоростном режиме", - отметил глава области.

Алексей Текслер поставил задачу отработать дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах. "Это всегда комплекс мер. По дополнительным стационарным постам видеофиксации я уже принял решение: их установку начнем уже в этом году в местах, где чаще всего случаются аварии", - подчеркнул он.

В настоящий момент областная система видеонаблюдения включает в себя 227 постов на более чем 1,5 тысячи камер. В октябре этого года заработают еще 120 камер. Кроме того, ведутся подготовительные работы по размещению на 59 участках региональных и федеральных дорог дополнительных автономных комплексов фотовидеофиксации, которые заработают уже в начале следующего года.

По словам министра общественной безопасности региона Светланы Костиной, аварийность в местах размещения камер устойчиво и постоянно снижается.

"Это позволяет говорить о положительном влиянии камер на соблюдение правил дорожного движения", - подчеркнула она.

Уже сформированы планы развития систем фотовидеофиксации на 2024 год. Планируется установить 11 комплексов на региональных дорогах, по три комплекса в Златоусте и Копейске.

Еще 11 комплексов появится в Магнитогорске. Это позволит завершить полный охват городской территории. В настоящий момент в городе смонтировано 36 постов. 20 из них функционируют в рабочем режиме, 16 - в тестовом.

"Оборудование позволяет фиксировать все нарушения: проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию, несоблюдение скоростного режима, нарушение движения по полосам, нарушение правил применения ремней безопасности", - рассказал начальник управления гражданской защиты населения администрации Магнитогорска Олег Жестовский.

Кроме того, в регионе ведутся работы по обустройству пешеходных переходов в соответствии с действующими национальными стандартами. "Сегодня необходимо обратить особое внимание на пешеходные переходы, осуществить их дооборудование и включить в плановые работы на следующий год их поддержание в надлежащем состоянии", – отметила Светлана Костина.

На эти цели муниципалитетам выделено более 48 млн рублей.

"Проблема безопасности дорожного движения – остается актуальной темой. На системной основе уделяется значительное внимание совершенствованию пешеходной инфраструктуры на улицах и дорогах, отвечающей требованиям национальных стандартов. Муниципалитетам для обустройства пешеходных переходов выделены субсидии на сумму свыше 48 млн рублей", - рассказал заместитель министра общественной безопасности Николай Зубарев.

Теги: камеры, ДТП, Алексей Текслер,


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