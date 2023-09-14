14 Сентября 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Путин провел совещание Совбеза на тему отношений с "ближайшими соседями"

Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России на тему "развития отношений с ближайшими соседями и союзниками". Также обсуждалось "обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья".

Разговор с членами Совбеза президента России на тему "ближайших соседей" совпал с выходом интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна изданию Politico. В нем Пашинян заявляет, что "Армения больше не может полагаться на Россию как на защитника".

"Проведение Россией спецоперации на территории Украины означает, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, и это несмотря на растущие опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном", - заявил премьер-министр Армении.

Пашинян считает, что Москва стремится избежать отдаления Азербайджана и его ближайшего союзника Турции, стратегическое значение которых возросло для Кремля с самого начала СВО.

Теги: владимир путин, совет безопасности, армения


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