14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Главу Советского района оштрафовали за махинации при расходовании бюджета

Главу Советского района Евгения Буренкова оштрафовали за махинации при расходовании бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В январе прошлого года администрация района и департамент культуры Югры заключили соглашение о субсидии на капитальный ремонт дома культуры в Алябьевском. Во время проверки требований бюджетного законодательства прокуратура установила, что районные власти представили в департамент отчет с недостоверными сведениями, поскольку работы в ДК не были выполнены в полном объеме.

По выявленным нарушениям, главе Советского района прокурором внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении главы района было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение получателем средств бюджета условий предоставления (расходования) межбюджетных трансферов).

По результатам рассмотрения дела Службой контроля ХМАО-Югры глава Советского района привлечен к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа.

Теги: Евгений Буренков, штраф, расходование бюджетных средств, Дом культуры


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