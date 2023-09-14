Яровая предложила перевести школьных врачей на ставки медучреждений

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая намерена обратиться к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением перевести школьных врачей со ставок школ на ставки медучреждений. Об этом она сказал на полях Восточного экономического форума.

Она отметила, что врачи не идут в школу, где зарплата не соотносима с зарплатой врача в медицинском учреждении. Поэтому необходимо изменить подход.

"На ставке школы не будет квалифицированных врачей в школах", - сказала она ТАСС.

Можно отметить, что и зарплаты школьных учителей мизерные. Средняя по стране зарплата учителей по итогам 2022 года составила почти 50 тыс. рублей, но медианная (если исходить из общероссийской пропорции) - лишь чуть более 30 тыс. При этом "чистая зарплата" остается около 25 тыс., а в расчете на одну ставку - 15-20 тыс. Это унизительно, считают многие эксперты.