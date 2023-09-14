14 Сентября 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Подготовка Свердловской области к отопительному сезону обошлась в 7 миллиардов

На подготовку ЖКХ Свердловской области к осенне-зимнему периоду направлено более 7 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

На эти средства были проведены ремонт и замена сетей, а также сформирован запас топлива. О готовности к старту отопительного сезона шла речь на заседании свердловского правительства 14 сентября. Как заявил губернатор Евгений Куйвашев, до 2 октября весь жилой фонд и социальные объекты должны быть обеспечены теплом.

По словам заместителя губернатора Сергея Швиндта, в 27 свердловских муниципалитетах запуск систем теплоснабжения уже начался. Полностью отопление включено в Баженовском и Краснополянском сельских поселениях Байкаловского района, а также в Унже-Павинском сельском поселении.

Напомним, в Екатеринбурге отопительный сезон стартовал на этой неделе. А в Нижнем Тагиле он начнется со следующего понедельника, 18 сентября.

Теги: отопление, ЖКХ, Свердловская область


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