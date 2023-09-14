При обстреле Курской области пострадал еще один мужчина

Мужчина получил легкое ранение в результате обстрела Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, пострадавший госпитализирован в Глушковскую ЦРБ.

"Прилеты зафиксированы в деревне Елизаветовке, поселках Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района", - написал губернатор в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в поселке Теткино Глушковского района при обстреле с территории Украины погиб мирный житель. Еще несколько человек пострадали. По предварительным данным, обстрел велся из миномета.