Стартовый комплекс для "Ангары" на космодроме Восточный готов на 90% - Хуснуллин

Стартовый комплекс для тяжелой ракеты "Ангара" на космодроме Восточный готов на 90%, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. "Продолжаем здесь работы, чтобы обеспечить запуск ракет-носителей семейства "Ангара", - добавил чиновник.

В июле 2023 года гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко заявил, что уже этой осенью первая летная ракета-носитель "Ангара-А5" будет отправлена на космодром. Сейчас стыковка и испытания ракетных блоков проходят на производственной площадке ПО "Полет" в Омске.