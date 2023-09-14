14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Совфеде допустили блокировку WhatsApp

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев допустил блокировку в России мессенджера WhatsApp* (принадлежит компании Meta*, которая признана в РФ экстремистской). Причина – обновление, которое позволяет публиковать там новости, создавая профильные каналы. В своем telegram-канале политик написал, что превращение WhatsApp из средства общения обывателей в полноценное СМИ вызывает огромное и обоснованное беспокойство: информационная безопасность граждан РФ может быть поставлена под угрозу.
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"Исключение для данного мессенджера, которое было раньше сделано, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз – временно заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль. При этом цифровой суверенитет РФ должен быть сохранен в любом случае", - написал Бондарев.

Особую обеспокоенность сенатора вызывало обновление приложения WhatsApp* от 13 сентября, после которого появилась возможность создавать новостные каналы. Ранее подобная функция была возможна лишь у Telegram, дружественного информационному пространству РФ. Данный путь развития приложения и может привести к превращению его в средство информационной войны и источник возникновения фейков о специальной военной операции, Вооруженных силах, власти, истории России.

"Проработка механизмов борьбы с данными угрозами, возможности блокировки мессенджера не следует исключать", - пишет Бондарев.

Альтернативой сенатор считает Яндекс-Мессенджер и Telegram. Бондарев напомнил, что Китай уже в сентябре 2017 г. по решению местных властей заблокировал WhatsApp*, и обойти данную блокировку населению Китая весьма сложно, что и правильно. Китайцы пользуются местным WeChat, и это логично, ведь он китайский.

"Может, и нам в РФ стоит задуматься о полностью местном мессенджере, ведь это разумно, своевременно и перспективно", - задается вопросом Бондарев.

Отметим, идея Бондарева не нова, она время от времени возникает, например, в головах его коллег по Совету Федерации. В марте 2022 г. глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предлагал заблокировать в России не только соцсети Instagram и Facebook, но и мессенджер WhatsApp*, который также, как и указанные платформы, принадлежит американской компании Meta*. Негодование Клишаса вызвал тот факт, что руководство Meta разрешило соцсетям Instagram и Facebook публиковать призывы к насилию в отношении российских военных.

В сентябре 2023 г. выяснилось, что официальная позиция по работе WhatsApp* может быть пересмотрена, если функцией мессенджера станет массовое распространение информации. Как заявил в Telegram-канале первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы РФ Антон Горелкин, "если продукт компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Теги: Виктор Бондарев, WhatsApp, блокировка


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