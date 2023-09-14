СМИ: США изучают опыт РЭБ на Украине на случай конфликта с Россией или КНР

США изучают опыт радиоэлектронной борьбы на Украине на случай потенциального конфликта с Россией или Китаем, сообщает издание Defense News.

Отмечается, что в то же время Пентагон работает над обновлением арсенала средств радиоподавления и радиомаскировки.

По словам полковника войск РЭБ США Джоша Козлова, обе стороны конфликта (Россия и Украина) применяют радиоэлектронные средства с большой эффективностью, пишет РИА Новости.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл предупредил, что Китай наращивает свои вооруженные силы для потенциальной войны с США, призвав активизировать подготовку к такому варианту развития событий. По слова военного, Китай "более 20 лет оптимизирует свои силы для соперничества с великими державами и для того, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана".