14 Сентября 2023
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Фото: Конгресс Мексики

В мексиканском парламенте показали тела "инопланетян"

Мексиканский журналист и самопровозглашенный "уфолог" Хайме Моссан представил в Конгрессе страны объекты, которые он называет телами инопланетян. Моссан утверждает, что это трупы тысячелетней давности, имеющие внеземное происхождение. Мексиканские парламентарии скептически отнеслись к артефактам: они очень похожи на пришельцев из мультиков и фантастических фильмов.
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Моссан, выступая под присягой, заявил, что найденные им тела свидетельствуют о внеземном разуме.

"Уфолог" утверждает, что Национальный автономный университет Мексики провел анализ и выяснил, что телам антропоморфных существ, которые были представлены в парламенте в двух ящиках (похожих на гробы), около тысячи лет. Якобы, они были обнаружены при раскопках в Перу еще в 2017 году, они хорошо сохранились благодаря тому, что были завернуты в водоросли.

Тела инопланетян.(2023)|Фото: Конгресс Мексики

Судебно-медицинский эксперт и военный врач Хосе де Хесус Зальсе Бенитес затем представил Конгрессу снимки, сделанные в ходе МРТ-исследования тел. По его словам, у существ когда-то были большие мозги и глаза, не очень похожие на человеческие.

Между тем, мировые СМИ пишут, что Моссан уже представлял в 2017 году "нечеловеческие" останки, но позже выяснилось, что это мумифицированные тела детей.

В прошлом году президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор опубликовал в соцсетях фотографию, на которой, по его утверждению, был запечатлен лесной эльф.

Теги: мексика, инопланетяне, нло


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