Суд над экс-силовиком из Екатеринбурга, не отправившим наряд на место ЧП, откладывается

В Екатеринбурге откладывается суд над экс-сотрудником дежурной части районного отдела полиции городского УМВД. Бывшего силовика обвиняют в халатности, повлекшей смерть.

Речь идет об инциденте в ночь на 29 мая прошлого года: группа мигрантов напала на горожанина на улице Грибоедова и до смерти его избила. Сообщалось, что полиция несколько раз получала об этом сигналы, но никаких действий от силовиков предпринято не было. В региональном ГУ МВД установили, что в ту ночь сообщения о преступлении принял старший оперативный дежурный ДЧ ОП №13 УМВД по Екатеринбургу. Однако он не отреагировал на вызовы и не отправил наряд на место ЧП.

По итогам проверки полицейский был уволен из органов, но затем смог через суд восстановиться на службе и даже отсудить компенсацию. Позже МВД все же уволило сотрудника, а спустя год следствие предъявило майору обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека).

Уголовное дело было направлено в Чкаловский районный суд уральской столицы. Процесс стартовал в августе и затем был отложен из-за неявки свидетелей. Накануне, 13 сентября, состоялось очередное заседание, однако слушания вновь пришлось отложить.

Как сообщается в электронной картотеке Чкаловского райсуда, причина та же – неявка свидетелей. Следующее заседание состоится только через полтора месяца – 30 октября.

Ранее сообщалось, что свою вину экс-полицейский так и не признал.