Вдов участников СВО могут запретить увольнять в течение года

Вдовы участников СВО могут быть защищены от увольнения в течение года после смерти супруга. Такой законопроект внесли в Госдуму член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Дмитрий Перминов и член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Предполагается, что работодатель не сможет расторгнуть по своей инициативе трудовой договор с вдовой. Те будут защищены так же, как и ряд других категорий женщин, перечисленных в ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса РФ, куда планируется внести изменения.

Принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в СВО, трудную для них минуту и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент, отмечают авторы инициативы.