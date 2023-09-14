Житель Санкт-Петербурга задержан за совращение малолетних девочек по переписке

Полицейскими Югры задержан житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции.

Мужчина через мессенджер вступил в переписку с 10-летней югорчанкой и вел с ней откровенные разговоры об интимной близости, зная о возрасте школьницы. Кроме того, установлен еще один аналогичный эпизод противоправной деятельности, совершенный задержанным в отношении другой малолетней жительницы округа.

О переписке девочки сообщили родителям, которые обратились в полицию. Вместе с правоохранителями из Ленинградской области житель Северной столицы был задержан и доставлен в Югру для проведения следственных действий.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия, сексуального характера". Обвиняемый заключен под стражу.