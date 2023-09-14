Останина внесла законопроект о продлении выплат на детей на год

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в Госдуму законопроект об увеличении возраста ребенка, на которого назначается единое пособие, с 17 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что такой законопроект разработали в петербургском Законодатальном Собрании.

Останина отмечает, что, согласно Семейному кодексу, ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет. Поэтому выплата пособия до 17 лет вступает в противоречие как с Семейным кодексом, так и с законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Данное предложение способствует восстановлению социальной справедливости и повышению уровня социальной защищенности семей с детьми, говорится в пояснительной записке.

Напомним, единое пособие назначается семьям с детьми с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека в регионе. Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей в зависимости от того, какой суммы не хватает семье, чтобы выйти на границу бедности. Этот порядок критикуют многие эксперты. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов описывает ситуацию так: хочешь получить поддержку на детей от государства - стань нищим.