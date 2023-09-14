На трассе в Тюменской области, где столкнулись большегруз и "БМВ" частично открыли движение

Движение на 143-м километре федеральной автодороги Курган - Тюмень частично открыто, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

В настоящее время движение осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Инспекторы ДПС регулируют движением вручную, пропуская транспорт.

Напомним, сегодня утром произошло страшное ДТП с участием "БМВ" и большегруза. По словам очевидцев, "БМВ" неожиданно закрутило по дороге, возможно, лопнуло колесо. Иномарку выбросило на встречную полосу, где двигалась фура. От удара автомобиль "БМВ" разорвало на две части. Обе машины загорелись.

Водитель и пассажир "БМВ" сгорели. По предварительным данным, погибшие - жители Новопавловска Ставропольского края, они ехали на автомобиле "БМВ" из Тюмени в Ставропольский край. Обоим погибшим около 30-ти лет.

Водителя большегруза выбросило из кабины на обочину. Его доставили в больницу для оказания помощи. Марку сгоревшей фуры пока уточнить невозможно.

На месте трагедии работают два наряда ДПС и заместитель командира взвода ДПС.