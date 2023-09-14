В Курской области при обстреле погиб мирный житель

В поселке Теткино Глушковского района Курской области при обстреле с территории Украины погиб мирный житель. По данным Baza, погиб сотрудник местного спиртзавода, еще несколько человек пострадали. По предварительным данным, обстрел велся из миномета.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка Кореневского района сегодня утром. "Насчитали 9 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате обстрела нарушено водоснабжение населённого пункта. Как только появится возможность, специалисты приступят к восстановительным работам", - рассказал губернатор.