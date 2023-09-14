В Екатеринбурге ищут подрядчика для благоустройства сквера на Восточной

Власти Екатеринбурга объявили аукцион по поиску подрядчика, который смог бы благоустроить сквер на улице Восточной.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчик должен за 1,5 млн рублей установить 412 м. бортового камня, восстановить 206 кв.м. газона и отремонтировать более 600 кв.м. тротуара.

Прием заявок осуществляется на сайте Единой информационной системы в сфере закупок вплоть до 20 сентября. Сам же сквер планируется открыть уже к концу октября текущего года.