В Челябинской области могут появиться три муниципальных округа

В Челябинской области могут появиться еще три муниципальных округа. Три района приняли решение выдвинуть инициативу по преобразованию своих территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Это Нязепетровский, Саткинский и Пластовский районы. Решение о преобразовании в муниципальный округ может быть принято после согласования с жителями территорий.

Напомним, в марте 2022 года депутаты ЗСО приняли проекты нормативных правовых актов о преобразовании Коркинского муниципального района в муниципальный округ. В его состав вошли Коркинское городское поселение, Первомайское городское поселение и Розинское городское поселение. Административный центр будет в Коркино.