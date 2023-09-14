Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, сообщил телеграм-канал "Пул первого".

По его данным, 15 сентября планируется встреча белорусского лидера с главой РФ Владимиром Путиным.

В ходе встречи президенты двух стран обсудят международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в частности, работу в сфере импортозамещения.

В последний раз Лукашенко приезжал в Россию в июле этого года. Тогда президент Белоруссии признался, что его "начали напрягать вагнеровцы"так как они, по его словам, решили "сходить на экскурсию в Варшаву". Также Лукашенко привез на встречу с Путиным карту переброски польских военных к границам Союзного государства.