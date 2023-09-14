14 Сентября 2023
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Наука и техника Владимирская область
Фото: avo.ru

Юные жители Владимирской области стали призерами Всероссийского чемпионата «Соколиная охота»

В Ульяновске накануне завершился Чемпионат по беспилотным технологиям «Соколиная охота». Организаторы соревнований –Министерство просвещения РФ, Федеральный центр дополнительного образования и ДОСААФ России.

Чемпионат погрузил участников в серьёзные технологические задачи под руководством ведущих экспертов и инженеров: была подготовлена насыщенная соревновательная программа по актуальным трекам – доставка грузов разных форматов, автономная доставка грузов, проектирование квадрокоптеров и разработка мобильных платформ.

беспилотники, подростки, техническое обучение(2023)|Фото: avo.ru

В отборе участвовало 56 субъектов Российской Федерации, в очном формате свои разработки представили ребята из 31 региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, в их числе – воспитанники владимирского детского технопарка «Кванториум-33» и их наставники. По итогам соревнований они завоевали призовые места. В треке «Проектирование конструктора» (номинация «Концепция БПЛА») 1 место заняли Елена Исаева, Мария Саимова и Глеб Артюх (команда «Амега»); 2 место – Карина Дмитриева и Ульяна Федеева (команда «Легенды»). В треке «Мобильная платформа» 3 место – у Матвея Панина, Александра Екименкова, Дмитрия Майорова и Егора Румянцева (команда «Ёжики на паскале»).

Кроме того, ребята и педагоги технопарка стали организаторами площадок на чемпионате: Арсений Гуров – ответственный за хайтек; Сергей Берстнев – организатор площадки «Автономная доставка груза/Автономное прохождение лабиринта»; Георгий Аполлонов – организатор площадки «FPV доставка груза»; Марина Тихомирова – организатор площадки по обучению автономным полётам для новичков.

молодежь, команда(2023)|Фото: avo.ru

«Наши команды помогали друг другу, и за счёт этого всё получилось. В проектную группу идут ребята, которые заранее знают и понимают, что им задана довольно высокая планка и они готовы работать на результат», – пояснила педагог «Кванториума-33» Александра Лычагина, которая помимо прочего была экспертом на треке «Проектирование конструктора».

молодежь, команда, награждение(2023)|Фото: avo.ru

В ходе соревнований ребята также приняли участие в мастер-классах по пилотированию, мотоспорту, укладке парашютов, соревнования по дзюдо, боксу, борьбе, мини-футболу, перетягиванию каната, тактическим играм. Были организованы экскурсии по отраслевым предприятиям Ульяновской области. В рамках авиационной программы состоялись показательные выступления семикратной абсолютной чемпионки мира по самолётному спорту Светланы Капаниной на самолёте «Экстра». Для наставников так же была подготовлена разнообразная образовательная программа.

 

 

Теги: соколиная охота, беспилотники, чемпионат, технические задания, кванториум


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