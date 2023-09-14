Свердловчанка засудила "Уральские авиалинии" из-за задержки рейса

Жительница Первоуральска выиграла суд у авиакомпании "Уральские авиалинии".

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, девушка купила у компании авиабилеты по маршруту "Екатеринбург – Москва" для поездки в Турцию. Однако из-за задержки рейса она опоздала на стыковочный рейс из Москвы за границу. В срочном порядке ей пришлось покупать новые билеты, чтобы добраться до места отдыха. В итоге непредвиденные расходы (стоимость новых авиабилетов и оплата места временного проживания) превысили 40 тысяч рублей.

Уже после отпуска девушка пыталась решить вопрос с перевозчиком в досудебном порядке, однако авиакомпания проигнорировала ее обращение. Тогда был подан иск в суд. Специалисты Первоуральского отдела Роспотребнадзора вышли в процесс с письменным заключением, где поддержали требования потребителя.

Решением мирового судьи с авиакомпании в пользу свердловчанки были взысканы убытки, неустойка, компенсация морального вреда и штрафы – всего 73,5 тысячи рублей. "Уральские авиалинии" подали апелляцию, однако Первоуральский городской суд встал на сторону пассажирки.