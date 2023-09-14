Узбекистан начал отправлять работников на "АвтоВАЗ"

Узбекистан начал отправлять своих граждан на "АвтоВАЗ" в рамках организованного трудового набора, сообщили в Агентстве по внешней трудовой миграции республики.

"Группа наших соотечественников, успешно прошедших конкурсы на вакансии, организованные работодателями из России, отправилась в эту страну работать на предприятии "АвтоВАЗ", — говорится в сообщении агентства.

В сентябре представители российского завода приезжали в Ташкент и несколько других городов Узбекистана, чтобы провести отбор кадров.

В прошлом году сообщалось, что "АвтоВАЗ" может трудоустроить до 500 граждан Узбекистан на сборочную линию, передает РИА Новости.

В июне 2023 года стало известно, что "АвтоВАЗ" решил привлечь на завод осужденных к принудительным работам в связи с планами по увеличению объемов производства. Зэки понадобились автомобильной корпорации в связи с запланированным ростом объемов по сборке Lada Vesta NG. Количество необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составило 1,1 тыс. человек, к январю 2024 года — еще порядка 2,9 тыс. человек. Осужденные могут закрыть до 50% от потребности.