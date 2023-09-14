14 Сентября 2023
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Фото: Vk.com/surgutfil

В Сургуте стартовали "Летние филармонические сезоны"

В Сургуте началась концертная программа в рамках инициативного проекта "Летние филармонические сезоны" под открытым небом. По словам начальника отдела анализа и муниципальных программ департамента финансов мэрии Анны Каплунской, проект выдвинула инициативная группа, а идею уже на первом этапе поддержали 800 человек.

"Проект выдвинут на региональный конкурс, его поддержали 6 тыс. зрителей. Он победил, 70% средств на его реализацию выделены округом, 30% – Администрацией города", - рассказала Алена Каплунская.

Директор Сургутской филармонии Яков Черняк уточнил, что концерты будут неожиданными, необычными.

"Необычность – в том, что концерты пройдут на улице, на новой сцене. Мы многие годы думали, мало ли, что Сургут – северный город, хочется летних встреч, парков, связанных с музыкой. Город достоин того, чтобы погода дарила ему возможности иметь летние встречи на улице. Не только в прекрасных концертных залах", - сказал Яков Черняк.

"Сургут Экспресс Бенд" покажет себя с разных сторон, говорит Черняк. Позже выступят другие коллективы филармонии.

филармонический концерт, сургут, музыка(2023)|Фото: Vk.com/surgutfil

"Я невероятно рад этому, воодушевлен. Сцена выглядит очень эстетично. В июне прошло 14 концертов на открытом воздухе. Они имели огромный успех, просили продолжение", - отмечтил директор филармонии.

Сургутская филармония 13-16 сентября подарит жителям и гостям города марафон из 17 концертных программ в рамках проекта "Летние филармонические сезоны" под открытым небом. Финальный аккорд проекта прозвучит на новой сцене. Сургутяне обратились в администрацию с инициативным проектом, собрали 840 подписей, выиграли городской и окружной этапы конкурса. Благодаря активности любителей профессионального музыкального искусства удалось приобрести мобильную сцену для ежегодных выступлений коллективов города в формате опен-эйр. Долгожданную сценическую конструкцию, заказанную в Санкт-Петербурге, сейчас собирают и тестируют. По прогнозам синоптиков, погода будет дарить северянам солнечные дни до конца недели, и музыканты смогут наполнить их мелодиями своих лучших концертных программ.

Сегодня в 17:00 прозвучит микс "Огни большого города" из лучших концертных программ, его представят солисты Сургутской филармонии, ансамбль песни "Отрада", ансамбль танца "Калинка" и ансамбль барабанщиц "Дефиле – БЭНД". В 17.00 15 сентября слушателей ждут концертные программы в исполнении Камерного оркестра русских народных инструментов "БЫЛИНА". В 16.00 16 сентября музыкальный марафон завершат два ключевых коллектива Сургутской филармонии: концертный оркестр духовых инструментов "СУРГУТ ЭКСПРЕСС-БЭНД" и Симфонический оркестр Сургутской филармонии.

Теги: Сургут, Суругтская филармония, концерт, "Летние филармонические сезоны"


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