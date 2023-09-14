14 Сентября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Свердловской области приступили к реформе среднего профобразования

Сегодня в учебных заведениях Свердловской области официально стартовала реформа системы среднего профессионального образования. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Главной целью реформы является повышение эффективности работы по подготовке новых кадров, в том числе отслеживание актуальных потребностей работодателей и отраслей. Апробация новой модели должна завершиться к 1 июля следующего года.

"В число "пилотных" вошли 22 учреждения, за которыми будут закреплены кураторы. Прошу каждого министра держать вопрос о расширении количества участников данного проекта на личном контроле, анализировать информацию о кадровой потребности по отраслям. Это необходимо, в том числе, и для того, чтобы своевременно внести коррективы в бюджетное финансирование содержания и развития системы среднего профессионального образования", – заявил глава региона Евгений Куйвашев.

В рамках новой системы профильным министерствам поручат:

  • обеспечивать целевое обучение под экономические потребности;
  • распределять контрольные цифры приема и взаимодействовать с работодателями в части развития инфраструктуры практической подготовки;
  • реализовывать меры по повышению качества подготовки кадров и трудоустройства выпускников

Теги: среднее профобразование, реформа


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