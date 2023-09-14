У пассажирки рейса "Стамбул – Екатеринбург" изъяли 40 кг вещей премиум брендов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли 40 кг вещей премиальных брендов. Их нашли у пассажирки рейса "Стамбул – Екатеринбург".

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, жительница Таджикистана для прохождения контроля выбрала "зеленый" коридор, заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих декларированию. Однако инспекторы обнаружили у женщины 10 новых сумочек (Christian Dior, Prada, YSL и другие), а также 60 женских и детских костюмов премиальных европейских брендов, плед и детские платья турецких производителей. Общее количество товаров составило 83 единицы.

Сама пассажирка заявила, что 30 вещей – ее личные, бывшие в употреблении, а остальные – новые. Часть она якобы везла своим детям в качестве подарков, а другие – для продажи. Правда, чего и сколько, женщина ответить затруднилась.

В итоге товары были изъяты и отправлены на экспертизу. Возбуждено административное дело.