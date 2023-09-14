Суд оставил под арестом экс-председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска

Челябинский областной суд оставил под арестом до 5 ноября экс-председателя комитета дорожного хозяйства администрации города Рината Кучитарова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, сторона защиты просила изменить Кучитарову меру пресечения на домашний арест.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены контракта на выполнение работ по озеленению в рамках благоустройства центральной части Челябинска. После этого он заключил контракт по завышенной цене не менее 32 млн рублей, а также оплатил невыполненные работы на сумму 8 млн рублей, лично подписав акты выполненных работ.