Эксперты ЮНЕСКО посетят Байкал до конца года

В российском правительстве не стали реагировать на истеричные заявления ряда парламентариев, требовавших выйти из ЮНЕСКО из-за того, что организация проявила беспокойство по поводу сохранности такого объекта как Байкал.

Вице-премьер Виктория Абрамченко оценила "взвешенный, неполитизированный подход экспертов" на 45-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде.

"В части сохранения озера Байкал комитет всемирного наследия приветствовал выделение значительного федерального финансирования исследований, сохранения и устойчивого развития объекта, а также меры по выявлению и сносу незаконных построек, предотвращению дальнейшего незаконного строительства и совершенствованию системы управления отходами и туристической отраслью, а также призвали продолжать усилия по охране объекта", - сообщила Абрамченко в своем Telegram-канале. Она добавила, что в ЮНЕСКО отметили "позитивные результаты в области борьбы с пожарами".

По словам вице-премьера, эксперты посетят объект с мониторинговой миссией до конца года.

Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") заявлял, что на сессии в Эр-Рияде Россию будут критиковать и поучать – как, мол, ей охранять Байкал. В связи с этим высокопоставленный парламентарий призывал выйти из ЮНЕСКО. Толстому не понравилось, что у международных экспертов (впрочем, как и у российских) вопросы вызвал законопроект о допустимости сплошной рубки леса на Байкале, якобы, в целях улучшения туристической инфраструктуры.