14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Напавшего на сотрудника колонии тюменца осудили на два года

Осужденный за пьяную езду, кражу и угон автомобиля 22-летний Иван Шашуков, отбывающий наказание в тюменской колонии-поселении на ул. Механизаторов напал на оперативника УФСИН и добавил себе новый срок, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел еще в 2021 году. 9 сентября сотрудник исправительного учреждения получил информацию о поставке в колонию алкоголя. Во время обхода спиртного он не нашел, но вечером дежурный инспектор надзора отдела безопасности сообщил ему о четверых осужденных, от которых пахло алкоголем. Из спальной секции доносилась громкая речь с нецензурной бранью.

Приехавший оперативник попытался уложить осужденных спать и даже пригрозил им утренней отправкой в штрафной изолятор. Эта угроза только разозлила двух осужденных, которые, набросившись на оперативника с кулаками, грозили убийством. Один из них с силой боднул его головой в лицо, а потом вооружился канцелярскими ножницами и несколько раз ударил представителя администрации в область сердца. В кабинет ворвались прибежавшие на шум сотрудники исправительного учреждения, которые обезвредили буянов. По факту дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающих изоляцию от общества, в отношении зачинщиков было возбуждено уголовное дело.

Сегодня стало известно, что Калининский районный суд Тюмени признал Ивана Шашукова виновным в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, то есть применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

По совокупности приговоров суд назначил Ивану Шашукову два года лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. Добавим, что до освобождения из колонии осужденному оставалось полтора года.

Теги: колония, УФСИН, суд


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