14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Нидерландах подали в суд на Google за слежку и сбор данных

Общественные организации Нидерландов, защищающие права граждан на частную жизнь, подали в суд на Google, обвинив компанию в нарушении европейских и нидерландских законов о конфиденциальности. Корпорация постоянно следит за всеми и собирает любые данные без согласия людей.
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Отмечается, что корпорация собирает информацию о состоянии здоровья, этнической принадлежности, политических взглядах.

"Google постоянно следит за всеми. Даже при использовании сторонних файлов cookie, которые невидимы, Google продолжает собирать данные через веб-сайты и приложения других людей, даже если кто–то не пользуется ее продуктами или услугами. Это позволяет Google отслеживать практически все поведение своих пользователей в интернете. Кроме того, Google постоянно собирает данные о физическом местонахождении пользователей, даже когда они не пользуются активно своими устройствами и думают, что находятся вне сети", - говорит председатель Фонда защиты интересов частной жизни Ада ван дер Вир.

В иске также содержится просьба к судье определить размер ущерба на основе определенной стоимости данных, собранных и переданных Google. А каждому потребителю Google требуют возмещение ущерба в размере 750 евро.

Как писало Накануне.RU, ранее американка Шушана Зубов осмыслила новую эпоху как "надзорный капитализм", где новые глобальные игроки накапливают прибавочный поведенческий продукт - информацию о потребностях, поведении, предпочтениях людей с целью управления ими. Историк Андрей Фурсов считает, что объектом присвоения становится сам человек. Как ранее при огораживании, так теперь с помощью цифровизации человек изгоняется из своей самости, которая обеспечивает свободу выбора, и ему задается новая линия поведения.

Теги: слежка, персональные данные,


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