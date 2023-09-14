Прокурор запросил для Митволя четыре года и девять месяцев колонии

Сторона обвинения запросила для обвиняемого в крупном мошенничестве Олега Митволя четыре года и девять месяцев колонии, а также штраф в 400 тысяч рублей.

"Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить, взяв под стражу в зале суда", - цитирует РИА Новости прокурора.

Ранее в суде Митволь признал вину. С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Митволя задержали в 2022 году в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследовалось дело. Сумма ущерба составила, по версии следствия, около 900 млн рублей, а к хищениям была причастна компания Митволя, готовившая проектно-сметную документацию по метро. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причиненный ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.