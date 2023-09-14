14 Сентября 2023
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Фото: YouTube-канал News24 Russia

ЮНЕСКО не стала вносить камчатские вулканы в число объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой

ЮНЕСКО не стала вносить камчатские вулканы в список всемирного наследия под угрозой. Аргументы российских властей возымели действие – комитет всемирного наследия посчитал, что создание национального парка "Вулканы Камчатки" обеспечит сохранность объекта. Об этом сообщила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко по итогам заседания 45-й сессии ЮНЕСКО в Эр-Рияде.

"Большинство членов комитета, включая Эфиопию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет, Мали, ЮАР, Оман, Руанду, Катар, Замбию, отметили предпринимаемые Россией усилия по повышению охранного статуса объекта "Вулканы Камчатки", - сообщила Абрамченко.

Российские власти пообещали, что Минприроды создаст особо охраняемую природную территорию (ООПТ) федерального значения – нацпарк "Вулканы Камчатки". Документы будут подготовлены до 1 ноября.

Ожидается, что на территории парка будет установлена охранная зона с особым режимом охраны и использования земель и водных объектов. По словам Абрамченко, так удастся "обеспечить целостность объекта <…>, контроль над растущим туристическим потоком и надлежащий уровень безопасности".

Теги: юнеско, объекты всемирного наследия, вулканы, камчатка, виктория абрамченко


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