Мэрия будет судиться с Wildberries из-за строительства склада на территории Екатеринбурга

В Арбитражном суде Свердловской области зарегистрирован иск от мэрии Екатеринбурга к онлайн-ритейлеру Wildberries. Согласно исковому заявлению, компания запустила строительство склада на территории города еще до получения разрешения.

В горадминистрации пояснили, что склад сносить не будут, так как разрешение на проведение работ компания все же получила. Однако фактом остается то, что строительные работы стартовали раньше положенного - без имеющихся на руках документов регионального Госжилстройнадзора. Судебный процесс назначен на 17 октября.

Напомним, что новый склад Wildberries не стал для Екатеринбурга неожиданностью. О строительстве имелась договоренность еще в августе 2021 года. Площадь распределительного центра составит свыше 100 тыс. кв.м., а ввести его в эксплуатацию планировалось уже в текущем году. Стоимость работ оценивается в 8 млрд рублей.