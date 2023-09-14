14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Отказ от обработки биометрии в МФЦ оформили почти 1,5 млн россиян

Заявления в МФЦ с отказом от обработки биометрии к настоящему моменту написали менее 1% жителей России, сообщает Минцифры.

Как отмечают в ведомстве, ранее людям рассылались фейковые сообщения в мессенджерах о необходимости отказа от сбора биометрии в МФЦ до 31 августа, так как после этого данная возможность якобы будет закрыта. Но на самом деле это можно сделать в любой момент.

В Минцифры подчеркивают, что, несмотря на эти призывы, отказ пока оформили менее 1% россиян. И ведомство создает "отсталый" образ этих людей: их средний возраст — 60-70 лет, 69% из них не трудоустроены или пенсионеры, а 71% не пользуются "Госуслугами".

При этом менее 1% россиян - это почти 1,5 человек. Сколько еще сделали это через "Госуслуги", не сообщается. В ЕБС, по разным сообщениям, будет собрана биометрия 60-70 млн россиян. Однако к 2021 году добровольно сдали в ЕБС свои биометрические данные лишь около 200 тыс. человек. Подавляющее большинство биометрических данных было собрано банками без оформленного согласия людей на это как на сдачу биометрии. Поэтому посчитать, какой процент россиян, сознательно сдававших биометрию, отказался от ее обработки, не представляется возможным. Минцифры создает видимость, что не отказывается почти никто, но данных явно не хватает.

В то же время ведомство утверждает, что "биометрию невозможно собрать без ведома ее владельца — он должен дать письменное согласие". Однако биометрия легко собирается с помощью камер видеонаблюдения без чьего-либо согласия.

Также утверждается, что удалить свою биометрию можно в любой момент. Президент АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов" Артем Генкин отмечает, что можно пройти процедуру удаления данных, но сама информация уже никогда не сможет быть удалена окончательно. Президент компании InfoWatch Наталья Касперская уверена, что однажды сданные биометрические данные наверняка будут украдены, поэтому в настоящее время сдавать их ни в коем случае нельзя, так как ввиду постоянных утечек данных нет гарантий их надежной защиты, а их утечка может иметь критические последствия для человека.

Ранее опрос показал, что только 36% россиян среди тех, кому предлагали сдать биометрические данные, соглашаются это сделать. Противников сдачи 48%, это несколько больше, чем два года назад.

Компании должны передать биометрические данные в ЕБС до 30 сентября 2023 года. Оператором ЕБС является коммерческая компания "Центр биометрических технологий".

Теги: биометрия, персональные данные


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