В Челябинске закрыли детский сад, который затопило после дождей

В Челябинске закрыли детский сад №89 из-за затопленного подвального помещения. Воспитанники распределены по другим учреждениям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Детсад располагается на первом этаже дома 44 по Троицкому тракту. Затопление подвала произошло из-за большого объема дождевых вод. При этом УК "Созвездие" не были приняты должные меры по устранению затопления.

Сейчас МУП "ПОВВ" проводит работы по осушению подвала. После их завершения начнутся ремонтные работы. "Все помещения приведут в соответствие с СанПиНами", - отметили в мэрии.