Mash: Блогера Савина вновь проверяют на дискредитацию ВС РФ

Блогера и бывшего футболиста Евгения "Красаву" Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, поводом для проверки стало интервью Савина Ксении Собчак, опубликованное в апреле.

В феврале блогера признали виновным по этой же статье. Тогда его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Если проверка подтвердит нарушение, Савину может грозить уже уголовное дело и до пяти лет лишения свободы.

Весной прошлого года Савин на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором украинские футболисты выразили мнение о боевых действиях на Украине. Вскоре после этого он уехал из России на Кипр.